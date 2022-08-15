Участниками станут игроки 2007 года рождения команд "Зенита", сборных России и Беларуси, а также сербской "Црвены Звезды".
В торжественной церемонии открытия юбилейного турнира примет участие лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков. Турнир начнется с матча между сборной Беларуси и "Црвеной Звездой" 26 августа в 11:00.
В рамках турнира пройдет всероссийская конференция по спортивной психологии. Специалисты обсудят актуальные вопросы психологического сопровождения на этапах спортивной подготовки.
Полная информация о событии представлена на официальном сайте "Зенита".
Петербургский "Зенит" занимает 2-е место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 11 очков. В последнем матче сине-бело-голубые обыграли дома ЦСКА (2:1). 21 августа подопечные Сергея Семака на "Газпром Арене" встретятся с московским "Торпедо".
В Петербурге состоится юбилейный международный юношеский турнир по футболу памяти Юрия Морозова
Пятнадцатый международный турнир памяти заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова пройдет в "Газпром"-Академии с 26 по 28 августа.
Фото: ФК "Зенит"