- "Зенит" - сильная команда, и они это доказывают. Не раз становились чемпионами. Конечно, это один из фаворитов сезона, но в то же время есть и другие команды. Да, наша ничья с "Зенитом" показала, что мы можем бороться не только с любой командой чемпионата, но и с ними. Футбол - это игра, в которой можно взять очки с любой командой, и поэтому мы стараемся это делать, - передает слова Швеца "Чемпионат".
В рамках 4 тура Российской премьер-лиги грозненский "Ахмат" сыграл на своем поле вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 0:0. На последних минутах первого тайма прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил голкипер гостей Даниил Одоевский. После пяти туров первенства "Ахмат" занимает восьмую строчку турнирной таблицы с 8 набранными очками, "Зенит" с 11 очками находится на втором месте.
Швец: ничья с "Зенитом" показала, что "Ахмат" может бороться и с ним
Полузащитник "Ахмата" Антон Швец прокомментировал ничью своей команды с петербургским "Зенитом" в матче 4 тура РПЛ (0:0).
Фото: РПЛ