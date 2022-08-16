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Швец: ничья с "Зенитом" показала, что "Ахмат" может бороться и с ним

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец прокомментировал ничью своей команды с петербургским "Зенитом" в матче 4 тура РПЛ (0:0).
Фото: РПЛ
- "Зенит" - сильная команда, и они это доказывают. Не раз становились чемпионами. Конечно, это один из фаворитов сезона, но в то же время есть и другие команды. Да, наша ничья с "Зенитом" показала, что мы можем бороться не только с любой командой чемпионата, но и с ними. Футбол - это игра, в которой можно взять очки с любой командой, и поэтому мы стараемся это делать, - передает слова Швеца "Чемпионат".

В рамках 4 тура Российской премьер-лиги грозненский "Ахмат" сыграл на своем поле вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 0:0. На последних минутах первого тайма прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил голкипер гостей Даниил Одоевский. После пяти туров первенства "Ахмат" занимает восьмую строчку турнирной таблицы с 8 набранными очками, "Зенит" с 11 очками находится на втором месте.


Ахмат Зенит Швец
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