"Единогласно выбрали Алаева… Ключевые цели? Лучше спросить у него, но это развитие лиги, развитие футбола, чтобы лига стала качественнее. Обсуждался ли вопрос с легионерами? Нет, другие вопросы затрагивались", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Сегодня в ходе общего собрания новым президентом Российской Премьер-лиги был избран Александр Алаев – ранее он являлся исполняющим обязанности главы организации.
Предыдущим президентом РПЛ являлся Ашот Хачатурянц. Он покинул занимаемую должность этим летом.
Официально: Алаев избран новым президентом РПЛ
"Предстоят тяжелые времена". Алаев – после назначения президентом РПЛ
Гендиректор "Сочи" рассказал, обсуждался ли на общем собрании РПЛ вопрос отъезда легионеров
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о вопросах, которые обсуждались в ходе общего собрания РПЛ.
Фото: Rusfootball.info