"Возможен ли мой трансфер в "Зенит"? Нет-нет. В России я буду играть только за "Краснодар", — цитирует футболиста "РБ Спорт".
Сперцян является воспитанником академии "Краснодара". По итогам предыдущего сезона 22-летний хавбек стал лучшим бомбардиром южан в Российской Премьер-лиге – в 25-ти играх чемпионата он забил 8 голов и отдал две результативные передачи.
В начавшемся розыгрыше национального первенства футболист 4 раза поразил ворота соперника и отдал одну голевую передачу в пяти матчах.
Эдуард Сперцян рассказал, возможен ли его трансфер в "Зенит"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян оценил вероятность своего перехода в "Зенит".
Фото: РПЛ