"У Дмитрия мало игровой практики, потому что он ангиной заболел, долго не тренировался, в себя приходил. А потом, когда начал заниматься, команда уже "Крылья", "Локомотив" обыграла. Ни о какой аренде не идет речь, он — игрок "Зенита", будет доказывать, ждать шанса, я уверен, что он им воспользуется", - цитирует Талаева "РБ Спорт".
Напомним, в нынешнем сезоне Чистяков только дважды выходил на поле в матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности около 90 минут. Контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
Дмитрий Чистяков выступает за "Зенит" с 2020 года, когда петербуржцы арендовали его из "Ростова". Летом прошлого года клуб выкупил защитника на полноценной основе. В прошлом сезоне в активе Дмитрия 37 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.
Агент Чистякова рассказал, может ли игрок уйти в аренду из "Зенита"
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова,
Фото: ФК "Зенит"