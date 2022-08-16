"Не могу сказать, пока не знаю, вернется ли Юри Алберто в "Зенит", - цитирует слова Кюри "РБ Спорт".
Напомним, в конце июня "Зенит" согласился отпустить форварда Юри Алберто на правах аренды в "Коринтианс". Взамен бразильский клуб отправил в обратном направлении голкипера Ивана Куарежма да Силву и полузащитника Густаво Мантуана. Последний успел дебютировать за петербуржцев матче последнего тура против ЦСКА (2:1), где отметился победным голом.
Юри Алберто выступал за "Зенит" с января этого года. На его счету 15 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых он забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Представитель Юри Алберто заявил что не знает, вернется ли его клиент в "Зенит"
Агент Андре Кюри, представляющий интересы форварда Юри Алберто, который на правах аренды из "Зенита" выступает за "Коринтианс", заявил, что не знает, вернется ли его клиент в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"