"У Алексея растяжение связок из-за того, что во время игры он неаккуратно потянулся за мячом. Срок его восстановления 2-3 недели. Пока игрок полностью не восстановится, на поле не выйдет", - цитирует Джуффриду Sport24.
Напомним, Миранчук на прошлой неделе перебрался в "Торино" на правах аренды из "Аталанты". У туринского клуба есть право выкупа на футболиста за сумму порядка 12 млн евро. Россиянин дебютировал за новую команду уже в первом туре против "Монцы" (2:1), сразу же отличившись забитым голом. Из-за повреждения он был заменен сразу после перерыва встречи.
Алексей Миранчук из-за травмы пропустит 2-3 недели
Агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы Алексея Миранчука в Италии, рассказал о повреждении россиянина, полученном в дебютном матче за "Торино".
Фото: Getty Images