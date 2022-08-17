"Я не считаю, что Нобоа повёл себя непрофессионально. Если ему задали вопрос про предложения и он честно ответил – в этом нет ничего зазорного…
Я знал, что у него есть предложения, но он нам очень нужен. Это так не работает – захотел уйти и ушёл. Есть много моментов: надобность игрока, финансовая составляющая", - цитирует Гаранина "Чемпионат".
Гаранин вошел в тренерский штаб "Сочи" этим летом. Ранее с поста главного тренера команды ушел Владимир Федотов, под руководством которого южане завоевали серебряные медали Российской Премьер-лиги.
Ранее Нобоа заявил, что на предмет возможности его перехода интересовались "Зенит" и ЦСКА – по словам эквадорца, из этих клубов были конкретные предложения.
В составе "Сочи" Нобоа сыграл в пяти матчах начавшегося розыгрыша национального первенства, в которых забил 3 гола и отдал результативную передачу.
Гаранин – о Нобоа: я знал, что у него есть предложения, но это так не работает – захотел уйти и ушёл
Тренер "Сочи" Вадим Гаранин высказался о ситуации с полузащитником Кристианом Нобоа.
Фото: ФК "Сочи"