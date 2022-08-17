Агент Николича: Марко не собирается возвращаться в Россию

Футбольный агент Деян Йоксимович прокомментировал возможное возвращении своего клиента, бывшего тренера московского "Локомотива" Марко Николича, в один из клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ
– Марко пока не собирается в Россию. Его никто не звал, но, даже если бы позвали, он пока не планирует возвращаться, – передаёт слова агента Николича Metaratings.ru.

В начале лета 2022 года Марко Николич, по сообщениям из СМИ, был одним из кандидатов на место главного тренера "Динамо" и ЦСКА. Сербский специалист занимал должность главного тренера "Локомотива" с 1 июня 2020 года по 5 октября 2021 года. Контракт между ним и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.


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