"Я ему говорил пять лет назад: "Не едь никуда, сиди в "Спартаке", будешь героем, тебе памятник поставят». Но он все-таки уехал. Какая Европа? В Испании - ноль, у себя дома в "Аяксе" - ноль. Европа - это Европа. Уровень чемпионата России намного ниже", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
Квинси Промес перешел в "Спартак" из "Твенте" в 2014 году. В 2018 году он подписал контракт с "Севильей", через год Промес перешел в "Аякс".
Зимой прошлого года Квинси вернулся в "Спартак". В текущем сезоне 30-летний футболист в 6 матчах во всех турнирах забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. В общей сложности за красно-белых нидерландский футболист сыграл в 183 матчах, на его счету 87 забитых мячей и 43 голевые передачи.
"Спартак" единолично возглавляет таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 5 матчах 13 очков. На 2 очка красно-белые опережают "Зенит" и "Ростов".
Канчельскис: говорил Промесу - сиди в "Спартаке", будешь героем, тебе памятник поставят
Экс–игрок сборной России Андрей Канчельскис заявил, что советовал полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу не уезжать в Европу.
Фото: ФК "Спартак"