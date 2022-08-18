"Из-за того, что нам играть с ЦСКА, могут снова искать какие-то переплетения с Владимиром Валентиновичем Федотовым. Мы к этому точно спокойно относимся. Интересный соперник — клуб, который нас обыграл в чемпионате. Нам есть что самим себе доказывать и показывать", - цитирует Гаранина "Чемпионат".
Напомним, по итогам жеребьевки Кубка России "Сочи" попал в группу D, где сыграет с ЦСКА, "Уралом" и "Торпедо". Групповой этап Кубка страны стартует в конце августа.
В летнее межсезонье у Владимира Федотова завершился контракт с "Сочи". После этого специалист перебрался на работу в ЦСКА. Вместо него "Сочи" возглавил экс-тренер "Енисея" Вадим Гаранин, который еще не имеет необходимой лицензии для работы с клубом РПЛ, по этому де-юре главным тренером сочинцев является Александр Точилин.
Гаранин - о жеребьевке Кубка: из-за встречи "Сочи" с ЦСКА могут снова искать переплетения с Федотовым
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА