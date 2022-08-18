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Агент Соуто подтвердил интерес ЦСКА к его клиенту

Агент Лусиано Рего, представляющий интересы защитника "Гойяса" Яна Соуто, подтвердил, что интерес к его клиенту проявляет ЦСКА.
Фото: Comunicacao/GEC
Напомним, ранее сегодня Goal сообщал, что услуги Коуто были предложены нескольким европейским клубам: ЦСКА, "Вильярреалу" и "Порту".

"ЦСКА интересуется моим клиентом Яном Соуто, но пока официального предложения не было", - цитирует агента "Чемпионат".

Ян Соуто выступает на позиции центрального защитника. Он играет за "Гойяс" с марта этого года. На его счету 13 матчей в составе бразильского клуба, в которых он не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего защитника в 150 тысяч евро. Его контракт с "Гойясом" рассчитан до конца 2024 года.


ЦСКА Российские трансферы
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