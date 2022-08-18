"Думаю, что игра будет очень сложной. Насколько я успел заметить, все команды настраиваются на игры с "Зенитом", как на последний бой, для них это матчи не на жизнь, но на смерть. Однако я готов к этому", приводит слова Мантуана Bobsoccer.
Матч "Зенит" - "Торпедо" состоится в воскресенье, 21 августа. Игра 6-го тура РПЛ начнется на "Газпром Арене" в 17:30 мск. Петербургский клуб занимает 2-е место в таблице, набрав в 5 матчах 11 очков. "Торпедо" идет на 15-й строчке (1 очко). Сегодня "автозаводцы" отправили в отставку с поста главного тренера Александра Бородюка.
Густаво Мантуан провел за "Зенит" 1 матч, на его счету 1 забитый мяч.
Мантуан: все команды настраиваются на игры с "Зенитом", как на последний бой
Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан поделился ожиданиями от матча с "Торпедо" в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"