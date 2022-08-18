- Жду от "Динамо" реваншистского настроя в дерби. В финале Кубка России они проиграли "Спартаку", поэтому стоит взять реванш. Всем командам надо опасаться такой "Спартак". Даже в чемпионский сезон у красно-белых не было такого яркого отрезка в чемпионате. Все победы были на тоненького, а сейчас команда играет ярко и результативно, - передает слова Граната "РБ Спорт".
В 6 туре Российской премьер-лиги состоится старейшее московское дерби матч "Динамо" - "Спартак", игра начнется в 17:30 по московскому времени в субботу, 20 августа. После 5 тура красно-белые возглавляют турнирную таблицу чемпионата, набрав 13 очков с четырьмя победами подряд, на 2 очка от "Спартака" отстают "Зенит" и "Ростов". "Динамо" с 9 очками находится на шестой строчке, уступая также ЦСКА (на 1 очко) и "Сочи" (по числу побед).
Гранат: всем командам надо опасаться такой "Спартак", даже в чемпионский сезон у него не было такого яркого отрезка
Экс-защитник "Спартака" и " Динамо" Владимир Гранат рассказал о своих ожиданиях от очной встречи этих команд в рамках 6 тура РПЛ.
Фото: Sport24