"Команда показала хороший результат, а в некоторых матчах и хорошее качество игры. Но для того, чтобы сегодня действительно бороться за первое место, мне кажется, команда должна с любым клубом играть с позиции лидера. Независимо от того, с кем матч: с абсолютным лидером национального чемпионата «Зенитом» или другими клубами", — цитирует Газзаева Sprot24.
Владимир Федотов возглавил ЦСКА этим летом. До этого наставником красно-синих работал Алексей Березуцкий. Под руководством нового специалиста столичный коллектив набрал 10 очков в первых 5-ти турах и разместился на четвертом месте в таблице чемпионата.
В минувшие выходные подопечные Владимира Фдеотова в Санкт-Петербурге сыграли с "Зенитом" - питерцы одержали победу с минимальным преимуществом в счете (2:1).
Газзаев: чтобы бороться за 1-е место в РПЛ, ЦСКА должен против "Зенита" играть с позиции лидера
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о качестве игры "армейцев" на старте нового сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости