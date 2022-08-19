Накануне генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков сообщил, что столичный клуб сделал запрос по трансферной стоимости Горшкова.
"Не буду говорить на тему "Спартака". Нет, новости не отвлекают. Мне вчера уже звонили, я сказал: "Я еду на тренировку, завтра матч с "Факелом", думаю о нем", - цитирует Горшкова Metaratings.
Левый защитник Юрий Горшков выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В июне он продлил с самарским клубом контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне 23-летний игрок провел за "Крылья" 6 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.
Сегодня "Крылья" сыграли вничью с "Факелом". Самарский клуб в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 10-е место, набрав в 6 матчах 6 очков.
Защитник "Крыльев" Горшков отреагировал на интерес со стороны "Спартака"
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков рассказал, как реагирует на новости об интересе к себе со стороны "Спартака",
Фото: РПЛ