"Понятно, что у нас есть виденье, как исправить ситуацию. Путем тренировок и теории пытались что?то поменять и вселить в команду больше уверенности. То место, на котором находится "Урал", не соответствует уровню команды", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".
Напомним, Гончаренко в начале этой недели, 15 августа официально стал новым главным тренером "Урала". Ранее белорусский специалист уже возглавлял екатеринбуржцев в 2015 году, но очень быстро покинул клуб. Последним местом работы Гончаренко был "Краснодар", который он покинул в январе этого года.
После 5 туров РПЛ "Урал" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата. В активе екатеринбуржцев одно набранное очко. В эти минуты "Урал" на своем поле принимает "Пари НН" в первом матче под руководством Гончаренко.
Гончаренко: место, на котором находится "Урал", не соответствует уровню команды
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко поделился мыслями о том, как исправить турнирное положение своей новой команды.
Фото: ФК "Урал"