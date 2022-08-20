- В целом у меня нет серьезных претензий к судейству. Думаю, если б в утреннем интервью болельщик "Спартака" Хачатурянц не сказал, что болеет за нашу команду, то Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Джикия, от чего у него пошла кровь. И фол на Соболеве, когда Фомин наступил ему на ногу, тоже заметил бы, - передает слова Салиховой "СЭ".
Матч 6 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" завершился со счетом 1:0 в пользу бело-голубых с голом Константина Тюкавина на 27 минуте из-за ошибки Наиля Умярова. На 56 минуте встречи нападающий красно-белых Александр Соболев попал шипами в голову голкиперу бело-голубых Антону Шунину, однако не получил за это никаких дисциплинарных санкций от главного рефери Павла Кукуяна.
Червиченко: Соболев засаживает Шунину шипами в лицо и не получает ничего. "Спартак" отлично судят в этом сезоне
Зарема: у меня нет серьезных претензий к судейству "Спартака" с "Динамо". Кроме удара Джикии и фола на Соболеве
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала поражение красно-белых от московского "Динамо" (0:1) в матче 6 тура РПЛ.
Фото: МатчПремьер