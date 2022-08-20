- Ничего страшного в проигрыше нет, радует, как команда поддерживает Умярова. Да, не хватало волшебства от Мозеса в этой игре. Виктору - здоровья и скорейшего возвращения! Не нужно ребят ни короновать раньше времени, ни окрашивать трагизмом поражение. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней, - цитирует Салихову "СЭ".
Московский "Спартак" потерпел первое поражение в текущем сезоне Российской премьер-лиги, в рамках 6 тура уступив на выезде столичному "Динамо" (0:1). Единственный гол состоялся на 27 минуте матча и был забит Константином Тюкавиным в результате грубой ошибки опорного хавбека красно-белых Наиля Умярова. "Спартак" с 13 очками в 6 матчах продолжает возглавлять турнирную таблицу, но может опуститься на второе или третье место по итогам тура.
Зарема: ничего страшного в проигрыше "Спартака" нет. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней
Жена президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова оценила результат матча 6 тура против "Динамо" (0:1).
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