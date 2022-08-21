"Карраскаль — интересный персонаж, но искренний и честный. Он еще раздолбай по жизни. В хорошем смысле. По моему мнению, в хорошем игроке должна быть доля хулиганства, дерзости, спортивной наглости. Он любит наслаждаться жизнью, но это не говорит о том, что он позволяет себе делать неадекватные вещи. Он по-спортивному злой", - цитирует Искакова "Матч ТВ".
Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля этого года, когда "армейцы" арендовали его из "Ривер Плейта". В летнее межсезонье красно-синие активировали опцию выкупа на колумбийца, заплатив за него около 6 млн евро.
В нынешнем сезоне Карраскаль провел 5 матчей в РПЛ, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Контракт Хорхе с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В 6-м туре РПЛ ЦСКА на своем поле сыграет с "Ахматом". Встреча пройдет уже сегодня, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Тренер ЦСКА: Карраскаль — раздолбай по жизни
Член тренерского штаба ЦСКА Мурат Искаков поделился мнением о полузащитнике "армейцев" Хорхе Карраскале.
Фото: ПФК ЦСКА