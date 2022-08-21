Тренер ЦСКА: Карраскаль — раздолбай по жизни

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
3 - 1 3 1
АхматПерерыв
П1 1.02X 13П2 60
Зенит
17:30
ТорпедоНе начат
П1 1.15X 8.6П2 18
Краснодар
20:00
ОренбургНе начат
П1 1.8X 3.9П2 4.4

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волга Ул
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Енисей
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Уфа
16:00
ВолгарьНе начат
П1 1.81X 3.45П2 4.2
КАМАЗ
17:00
АкронНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.43
Нефтехимик
18:00
ВелесНе начат
П1 1.56X 4П2 5.8
Балтика
18:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.57X 3.85П2 6.2
Динамо Мх
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.7X 3П2 2.8
Родина
20:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.39
Кубань
20:00
АланияНе начат
П1 3.6X 3.35П2 2.06

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лидс
16:00
ЧелсиНе начат
П1 5.8X 4.5П2 1.5
Вест Хэм
16:00
БрайтонНе начат
П1 2.48X 3.35П2 2.8
Ньюкасл
18:30
Манчестер СитиНе начат
П1 6.6X 4.8П2 1.47

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Атлетик
18:30
ВаленсияНе начат
П1 1.71X 3.75П2 5.2
Атлетико
20:30
ВильярреалНе начат
П1 1.93X 3.5П2 4.2
Реал Сосьедад
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.4X 3.55П2 2.16

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 3.65X 3.75П2 1.99
Наполи
19:30
МонцаНе начат
П1 1.32X 5.8П2 9
Болонья
21:45
ВеронаНе начат
П1 2.18X 3.45П2 3.45
Аталанта
21:45
МиланНе начат
П1 2.85X 3.5П2 2.47

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Айнтрахт
16:30
КёльнНе начат
П1 2.12X 3.75П2 3.3
Бохум
18:30
БаварияНе начат
П1 13X 8.2П2 1.19

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
1 - 1 1 1
РеймсЗавершен
Клермон
16:00
НиццаНе начат
П1 3.55X 3.35П2 2.08
Монпелье
16:00
ОсерНе начат
П1 1.9X 3.65П2 3.85
Тулуза
16:00
ЛорьянНе начат
П1 1.81X 3.7П2 4.2
Анже
16:00
БрестНе начат
П1 2.4X 3.25П2 2.95
Ренн
18:05
АяччоНе начат
П1 1.52X 4.3П2 6.8
Лилль
21:45
ПСЖНе начат
П1 6.6X 5.2П2 1.44
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Тренер ЦСКА: Карраскаль — раздолбай по жизни

Член тренерского штаба ЦСКА Мурат Искаков поделился мнением о полузащитнике "армейцев" Хорхе Карраскале.
Фото: ПФК ЦСКА
"Карраскаль — интересный персонаж, но искренний и честный. Он еще раздолбай по жизни. В хорошем смысле. По моему мнению, в хорошем игроке должна быть доля хулиганства, дерзости, спортивной наглости. Он любит наслаждаться жизнью, но это не говорит о том, что он позволяет себе делать неадекватные вещи. Он по-спортивному злой", - цитирует Искакова "Матч ТВ".

Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля этого года, когда "армейцы" арендовали его из "Ривер Плейта". В летнее межсезонье красно-синие активировали опцию выкупа на колумбийца, заплатив за него около 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль провел 5 матчей в РПЛ, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Контракт Хорхе с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В 6-м туре РПЛ ЦСКА на своем поле сыграет с "Ахматом". Встреча пройдет уже сегодня, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.


Карраскаль ЦСКА
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