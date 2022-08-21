"Нам еще недостаточно менталитета, чтобы бороться за чемпионство. Думаю, нам нужно прибавить. Где-то нужна уверенность. Где-то нужно забить гол и играть от обороны. Мы все это можем, но моментами мы боимся упустить результат. Нужно прибавлять", - цитирует Лещука ТАСС.
Напомним, накануне, 20 августа, "Динамо" на своем поле обыграло в московском дерби "Спартак" (1:0) в 6-м туре чемпионата России. Эта победа позволила бело-голубым подняться на второе место в турнирной таблице РПЛ, но несколько команд могут обойти команду Славиши Йокановича до конца этого тура.
В прошлом сезоне "Динамо" долго преследовало "Зенит" в борьбе за золотые медали, но в концовке чемпионата упустило даже серебро, проиграв в решающем матче "Сочи" (1:5).
Голкипер "Динамо" Лещук заявил, что команде не хватает менталитета для борьбы за чемпионство
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук поделился мнением о том, чего "Динамо" не хватает, чтобы бороться за золото.
Фото: ФК "Динамо"