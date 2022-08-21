"ЦСКА может бороться за чемпионство? Да. Мы работаем, у нас хорошая команда, тренер, персонал. Мы все верим в это и работаем над достижением чемпионства", - цитирует парагвайца Sport24.
ЦСКА на своем поле обыграл "Ахмат" в рамках шестого тура чемпионата России – 4:2. Медина забил гол и отдал результативную передачу на Федора Чалова. Подопечные Владимира Федотова сравнялись со "Спартаком" по количеству очков, но уступают в разнице забитых и пропущенных мячей, поэтому занимают третье место в таблице национального первенства.
Хесус Медина: ЦСКА может бороться за чемпионство в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мыслями о борьбе за чемпионство в РПЛ после победы над "Ахматом" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА