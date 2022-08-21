"Ничего удивительного нет в количестве забитых мячей… Очень много ошибок допускается практически и технически, поэтому так всё и развивается…
Я уже этому не удивляюсь. "Ахмат" как всегда: много шума и четыре получили. Нельзя сказать, что "Ахмат" заслуживал ничьей: они за пять минут три мяча получили", - цитирует Мостового "Чемпионат".
ЦСКА в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги принимал на своем поле "Ахмат" - подопечные Владимира Федотова одержали победу со счетом 4:2, причем 3 гола были забиты в период с 29-й по 35-ю минуты.
Столичный коллектив имеет в активе 13 очков после шести игр и занимает третье место в таблице национального чемпионата.
Мостовой – о поражении "Ахмата": как всегда – много шума и 4 мяча от ЦСКА получили
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы ЦСКА над "Ахматом" в 6-м туре РПЛ.
Фото: Чемпионат