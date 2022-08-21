"Верил ли, что можно отыграться? В матче ты не думаешь. Просто у игроков задача — забить, моя задача — отбить. Сделали всё, что могли. Могла получиться сказка, могли отыграться, могли больше пропустить. Получилось так, как получилось", - цитирует голкипера "Чемпионат".
"Ахмат" потерпел поражение в результативном матче против ЦСКА (2:4), который проходил в Москве. Подопечные Андрея Талалаева пропустили трижды в промежутке между 29-й и 35-й минутой.
27 августа "Ахмат" на своем поле примет самарские "Крылья Советов". Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Голкипер "Ахмата" Опарин – о матче с ЦСКА: могли отыграться – получилась бы сказка
Вратарь "Ахмата" Михаил Опарин поделился мнением о поражении от ЦСКА в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА