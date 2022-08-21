"После игры с "Зенитом" у нас есть уверенность, что мы можем с ними бороться. Мы могли выиграть, были судейские вопросы, отмена гола и так далее, но ничего страшного. Мы проиграли в гостях, но получили уверенность, что можем бодаться с "Зенитом", - цитирует парагвайского хавбека "Чемпионат".
"Зенит" переиграл ЦСКА в Санкт-Петербурге в минувшие выходные (2:1). Победный гол на свой счет записал полузащитник Густаво Мантуан, который проводил первый матч в составе питерцев.
В шестом туре чемпионата России подопечные Владимира Федотова на своем поле оказались сильнее "Ахмата". Три из четырех своих голов "армейцы" забили в промежутке между 29-й и 35-й минутами.
Медина: после поражения в Петербурге у ЦСКА есть уверенность, что мы можем бодаться с "Зенитом"
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о влиянии поражения от "Зенита" в 5-м туре РПЛ на команду.
Фото: ПФК ЦСКА