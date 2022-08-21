"Что касается борьбы за чемпионство, ЦСКА нужно показывать хороший футбол каждый тур и выигрывать как можно больше матчей. ЦСКА важно не отпускать "Зенит" в турнирной таблице, всегда быть рядом. Сезон длинный. У нас хорошие шансы преследовать "Зенит" и попробовать что-то изменить", — цитирует футболиста "Чемпионат".
ЦСКА проиграл "Зениту" в первой очной встрече начавшегося сезона чемпионата России. Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился с минимальным преимуществом хозяев поля (2:1).
Во втором круге Российской Премьер-лиги подопечные Владимира Федотова примут сине-бело-голубых на своем поле 18 марта 2023 года.
После шести туров национального чемпионата "Зенит" лидирует в таблице с 14-ю очками, ЦСКА занимает третье место – в активе москвичей 13 баллов.
Гайич: важно не отпускать "Зенит" в таблице РПЛ – у ЦСКА хорошие шансы их преследовать
Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о способности столичного коллектива навязать конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА