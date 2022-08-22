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Сесар Навас: Абаскаль очень молод и недостаточно известен в Испании. Думаю, он способен сделать "Спартак" чемпионом

Испанский экс-центральный защитник "Ростова" и "Рубина" Сесар Навас высказался о своем соотечественнике - главном тренере московского "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
- Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. У меня сложилось определенное впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как он работает. Абаскаль пока недостаточно известен в Испании, поскольку всё еще очень молод и в последнее время тренировал в других странах. Но я думаю, он способен сделать "Спартак" чемпионом. Если Абаскаля выбрали главным тренером "Спартака" - значит, у него есть необходимые качества для этого, - передает слова Наваса "Чемпионат".

33-летний испанский главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль занял эту должность в московском клубе 10 июня 2022 года, сменив уехавшего из России итальянца Паоло Ваноли. Ранее испанец тренировал швейцарский "Базель", также он работал в чемпионате Греции и младших лигах Италии. Под руководством Абаскаля "Спартак" разгромно уступил "Зениту" в матче за Суперкубок России (0:4), после чего стартовал в национальном чемпионате серией из пяти матчей без поражений. В 6 туре РПЛ красно-белые уступили "Динамо" (0:1) и занимают вторую строчку турнирной таблицы с 13 очками, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 1 очко.


Спартак Абаскаль Навас
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