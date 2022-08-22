– Мы просто забиваем больше (улыбается). Играем как команда, все движемся к одной цели. Мы должны продолжать двигаться в этом направлении, быть одним целым, и победы придут. Каждый из нас хочет стать чемпионом России, – передаёт слова Гайича "РБ Спорт".
После шести туров "армейцы" занимают третью строчку в таблице Российской премьер-лиги. Команда забила 16 мячей, пропустила 7. На данный момент ЦСКА – самая результативная команда чемпионата. В следующем туре московская команда на выезде сыграет с "Ростовом", занимающим пятое место. Матч состоится 28 октября, начало – в 19:45 по московскому времени.
Гайич – о секрете успеха ЦСКА: мы просто забиваем больше
Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, что помогает команде удерживаться в верхней части таблицы РПЛ.
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