– Мне никто ничего плохого не писал. Наоборот, пожелали удачи, поддержали мое решение. Я приехал сюда играть в футбол, развивать свою карьеру. Фанаты все понимают, ведь это жизнь, спортивная карьера. Мне писали только добрые слова, – цитирует Гайича "РБ Спорт".
ЦСКА объявил о переходе Милана Гайича 17 июня 2022 года на своём официальном сайте. За "Црвену Звезду" он выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне игрок, выступающий на правом фланге, принял участие в 24 играх сербского клуба, в которых забил один гол и отдал восемь голевых передач. Гайич сыграл во всех шести играх ЦСКА на старте сезона и отметился одной результативной передачей.
Гайич рассказал, как фанаты "Црвены Звезды" отреагировали на его переход в ЦСКА
Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился деталями прощания с фанатами "Црвены Звезды".
Фото: ПФК ЦСКА