– Возможно ли бороться за титул с "Зенитом"? Чемпионат только начался, все впереди. Мы должны показывать свой лучший футбол, выигрывать матчи. Нет ничего невозможного. Может ли произойти так, что я перейду в "Спартак"? Я не думаю об этом, – приводит слова Гайича "РБ Спорт".
ПФК ЦСКА подписал контракт с сербским защитником в июне 2022 года. Соглашение между игроком и клубом действует до 2025 года. До ЦСКА выступал за "Црвену Звезду", "Бордо"и "ОФК Белград". После шести туров "армейцы" (13 очков) занимают третью строчку в таблице Российской премьер-лиги. Выше них – только "Спартак" (13 очков) и "Зенит" (14 очков).
Гайич ответил на вопрос о борьбе за чемпионство с "Зенитом" и возможности перехода в "Спартак"
Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о двух главных конкурентах по РПЛ – "Зените" и "Спартаке".
Фото: ПФК ЦСКА