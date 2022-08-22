- Хотел бы я тренировать "Спартак"? Спросите у любого тренера, ответ будет такой: однозначно да! Большая армия болельщиков не только в России, но и в мире. Задача у этой команды одна - стать чемпионом России и выиграть Кубок! Поэтому, конечно, тренировать "Спартак" - мечта любого специалиста! - передает слова Юрана "РБ Спорт".
53-летний экс-наставник подмосковных "Химок" Сергей Юран в начале своей тренерской карьеры работал в московском "Спартаке" ассистентом главного тренера. После этого специалист самостоятельно работал в ряде российских и зарубежных клубов - "Алмаз" (Москва), "Динамо" (Ставрополь), "Диттон" (Латвия), ТФМК (Эстония), "Шинник" (Ярославль), "Химки", "Локомотив" (Астана, Казахстан), "Симург" (Азербайджан), "Сибирь" (Новосибирск), "Балтика" (Калининград), "Мика" (Армения), "Зоркий" (Красногорск), "Химки", "СКА-Хабаровск" и вновь "Химки". Московский "Спартак" за последние 18 лет выиграл 1 чемпионат России и 1 Кубок России.
Юран: задача у "Спартака" одна - стать чемпионом и выиграть Кубок. Тренировать его - мечта любого специалиста
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о своем желании возглавить московский "Спартак".
Фото: "Чемпионат"