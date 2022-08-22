– У «Зенита» в этом сезоне много конкурентов — ЦСКА, "Динамо", "Спартак", "Краснодар". Будет серьезная борьба. Но "Зенит" оправдывает чемпионские ожидания. Им непросто играть в свой футбол. "Торпедо" защищалось большой группой игроков, им непросто было забить, – передаёт слова Сёмина "СЭ".
После шести туров "Зенит" занимает первое место в таблице Российской премьер-лиге. У команды из Санкт-Петербурга 14 очков. У "Спартака" и ЦСКА, занимающими второе и третье места, на одно очко меньше – по 13. В шестом туре "Зенит" с трудом обыграл дома "Торпедо" (2:0), "Спартак" на выезде минимально уступил "Динамо" (0:1), а ЦСКА на домашней арене обыграл "Ахмат" (4:2).
Сёмин: у "Зенита" в этом сезоне много конкурентов, будет серьёзная борьба
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил уровень конкуренции в Российской премьер-лиге.
Фото: РИА Новости