"В сегодняшней ситуации жить с эмблемой "Лукойла" на футболке "Спартака" — это ничего не дает. Заправки рекламировать? Мы и так там заправляемся. Кому продать? Сегодня нет покупателя. Это билет на расходы. Остается один покупатель, с которым, по слухам, уже второй месяц идут переговоры — некий китайский банк", - цитирует Добровинского "РБ Спорт".
Напомним, накануне, 22 августа "Лукойл" объявил о приобретении полного пакета акций "Спартака" и стадиона "Открытие Арена". Кроме того, компания сообщила, что Леонид Федун официально отходит от управления клубом.Ранее сегодня появлялась информация, что китайский банк может приобрести "Торпедо".
После 6 туров РПЛ "Спартак" занимает второе место в РПЛ. В активе команды Гильермо Абаскаля 13 набранных очков. В ближайшем туре красно-белые в гостях сыграют против "Факела". Встреча пройдет в субботу, 27 августа.
Добровинский заявил, что китайский банк хочет приобрести "Спартак"
Юрист Александр Добровинский рассказал, что китайский банк ведет переговоры о приобретении "Спартака".
Фото: КП