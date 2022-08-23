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Агент Дзюбы рассказал, какие клубы интересовались нападающим этим летом

Леонид Гольдман, агент нападающего "Адана Демирспор" Артема Дзюбы, рассказал, куда мог перейти россиянин летом.
Фото: ФК "Адана Демирспор"
"У Артема только в Турции было пять вариантов разной степени конкретики. Плюс несколько из России, Восточной Европы, парочка щедрых офферов из стран Персидского залива. Было даже предложение из Западной Европы. Клуб из Бельгии предлагал копейки. Хотя клуб играл в еврокубках", - сказал агент.

На прошлой неделе стало известно, что нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Соглашение с россиянином рассчитано на 1 сезон с возможностью продления еще на сезон.

Вчера, 22 августа, в свой день рождения Артем дебютировал за "Демирспор". Дзюба вышел в стартовом составе в матче 3-го тура турецкой Суперлиги с "Фенербахче". Артем забил гол во втором тайме и был заменен в конце встречи. "Адана Демирспор" проиграл "Фенербахче" со счетом 2:4.

Источник: Sport24

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Дзюба
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