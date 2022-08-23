- Артем четко поставил цель уехать, поэтому не вел переговоры с клубами из России, хотя было 3-4 реальных достойных предложения из клубов РПЛ. Скажу так, российские команды рассматривались только в случае плана Б - если бы ничего капитально не получилось за границей. Я так понял, если бы в этом случае "Рубин" всё еще проявил бы интерес, Артем в России пошел бы именно туда, помочь Леониду Слуцкому, с которым он очень хорошо общается, - цитирует Гольдмана Sport24.
34-летний нападающий Артем Дзюба в мае 2022 года покинул петербургский "Зенит" в связи с истечением срока действия контракта. В течение лета футболист вел переговоры с различными зарубежными клубами, в том числе турецким "Фенербахче" и сербской "Црвеной Звездой". Для поддержания формы Дзюба какое-то время тренировался вместе с выступающим в Первой лиге казанским "Рубином", с главным тренером которого Леонидом Слуцким его связывают хорошие отношения. 18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".
Агент Дзюбы рассказал, в какой российский клуб перешел бы Артем при срыве всех вариантов за границей
Агент нападающего турецкого "Адана Демирспор" Артема Дзюбы Леонид Гольдман назвал российский клуб, где мог бы сыграть форвард в случае срыва всех зарубежных вариантов трудоустройства.
Фото: ФК "Зенит"