СМИ: отчисления в пользу клубов РПЛ увеличились на 6,9 миллиарда рублей, доход чемпиона вырастет в 4,6 раза

По данным источника, общие отчисления в пользу клубов РПЛ за счет рекламных контрактов в текущем сезоне вырастут до 9,052 миллиарда рублей.
Фото: РПЛ
Финансовые отчисления в пользу клубов Российской премьер-лиги в текущем сезоне существенно выросли, сообщают СМИ. По данным источника, это связано с заключением РПЛ ряда крупных спонсорских контрактов.

Сообщается, что общая сумма отчислений на все клубы лиги вырастет на 6,9 миллиарда рублей и составит 9,052 миллиарда. При этом чемпион России получит 815,4 миллиона рублей, что в 4,624 раза больше, чем в прошедшем сезоне. Серебряный призер заработает 782,12 миллиона рублей, бронзовый - 748,86 миллиона.

По итогам шести стартовых туров чемпионата тройку лидеров составляют "Зенит" (14 очков), "Спартак" (13 очков) и ЦСКА (13 очков).

Источник: "Чемпионат"


РПЛ
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