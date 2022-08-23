Последним местом работы Юрана были "Химки", которые он со скандалом покинул в августе. Напомним, ранее о контактах Юрана и руководства "Локомотива" сообщил агент Тимур Гурцкая в эфире "Коммент.Шоу". По его словам, в московском клубе рассматривают вариант с назначением специалиста в ближайшее время.
"Нет! Я не хочу это комментировать. Контактировал ли я с клубом? Ну, подождите пока. Я не хочу бежать впереди паровоза", - цитирует Юрана "СЭ".
После 6 туров "Локомотив" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "железнодорожников" 6 набранных очков. В последнем туре "Локомотив" одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ, разгромив "Химки" (3:0).
"Подождите пока. Не хочу бежать впереди паровоза". Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить "Локомотив"
Бывший тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал информацию о возможном назначении в "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"