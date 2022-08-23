"Локомотив" не вел, не ведет и не собирается вести никакие переговоры с Сергеем Юраном. Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера", - цитирует Sport24 заявление пресс-службы клуба.
Последним местом работы Юрана были "Химки", которые он со скандалом покинул в августе. Напомним, ранее о контактах Юрана и руководства "Локомотива" сообщил агент Тимур Гурцкая в эфире "Коммент.Шоу". По его словам, в московском клубе рассматривают вариант с назначением специалиста в ближайшее время.
После 6 туров "Локомотив" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "железнодорожников" 6 набранных очков. В последнем туре "Локомотив" одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ, разгромив "Химки" (3:0).
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о возможном назначении Юрана
Пресс-служба "Локомотива" опровергла информацию о том, что новым главным тренером команды может стать Сергей Юран.
Фото: ФК "Химки"