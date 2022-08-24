"Я уверен, будет трудно найти людей, которые любят "Спартак" так, как Зарема Салихова и Леонид Федун. Надеюсь, рано или поздно в "Спартак" придут люди с такой же страстью и приверженностью к клубу, как у Салиховой и Федуна", - цитирует Камоцци "Чемпионат".
Напомним, ранее "Лукойл" объявил, что выкупил 100 процентов акций "Спартака" и стадион "Открытие Арена". В связи с этим Леонид Федун сложил полномочия президента клуба. Ожидается, что имена новых руководителей будут объявлены в ближайшее время.
После 6 туров РПЛ "Спартак" занимает второе место в РПЛ. В активе команды Гильермо Абаскаля 13 набранных очков. В ближайшем туре красно-белые в гостях сыграют против "Факела". Встреча пройдет в субботу, 27 августа. В последнем туре красно-белые в гостях проиграли "Динамо" (0:1) и уступили "Зениту" единоличное лидерство в чемпионат.
Камоцци: надеюсь, в "Спартак" придут люди с такой же страстью, как Салихова и Федун
Бывший советник руководителей "Спартака" Франко Камоцци заявил, что клубу будет сложно найти руководителей на замену Зареме Салиховой и Леониду Федуну.
Фото: Global Look Press