"Переговоры вели с Андреем Сергеевичем Аршавиным и Максимом Александровичем Погореловым. Они были долгими? Да. Утрясали детали со "Спартаком". Переговоры были непростые", - цитирует Маньякова "РБ Спорт".
Напомним, накануне, 23 августа "Зенит" объявил о переходе защитника Дамира Шайхтдинова из "Спартака". Сообщалось, что футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт на два ближайших сезона.
Дамир Шайхтдинов является воспитанником "Спартака". Он провел за молодежку команды 41 матч, отметившись одним голом и одной результативной передачей. В прошедшем сезоне Шайхтдинов так же сыграл восемь матчей в составе "Спартака-2", который выступал в ФНЛ. Напомним, "Спартак" объявил о закрытии второй команды по итогам прошлого сезона.
Агент Шайхтдинова - о переходе игрока из "Спартака" в "Зенит": переговоры были непростые
Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Дамира Шайхтдинова, рассказал, что переговоры о переходе его клиента из "Спартака" в "Зенит" были тяжелыми.
Фото: ФК "Спартак"