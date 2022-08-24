Агент Шайхтдинова - о переходе игрока из "Спартака" в "Зенит": переговоры были непростые

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Дамира Шайхтдинова, рассказал, что переговоры о переходе его клиента из "Спартака" в "Зенит" были тяжелыми.
Фото: ФК "Спартак"
"Переговоры вели с Андреем Сергеевичем Аршавиным и Максимом Александровичем Погореловым. Они были долгими? Да. Утрясали детали со "Спартаком". Переговоры были непростые", - цитирует Маньякова "РБ Спорт".

Напомним, накануне, 23 августа "Зенит" объявил о переходе защитника Дамира Шайхтдинова из "Спартака". Сообщалось, что футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт на два ближайших сезона.

Дамир Шайхтдинов является воспитанником "Спартака". Он провел за молодежку команды 41 матч, отметившись одним голом и одной результативной передачей. В прошедшем сезоне Шайхтдинов так же сыграл восемь матчей в составе "Спартака-2", который выступал в ФНЛ. Напомним, "Спартак" объявил о закрытии второй команды по итогам прошлого сезона.


Спартак Зенит
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