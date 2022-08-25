Напомним, ранее сегодня в турецких СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые сделали "Фенербахче" предложение на 20 млн евро за Салаи. По сведениям источника, "Зенит" все же не готов тратить подобные деньги на игрока сейчас. Но отмечается, что к кандидатуре венгерского защитника могут вернуться зимой.
Аттила Салаи выступает за "Фенербахче" с января прошлого года. С того момента защитник провел 73 матча, в которых забил 5 мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Его контракт с "Фенербахче" завершается летом 2025 года.
Источник: Metaratings
Источник: "Зенит" не будет приобреть Салаи в летнее трансферное окно. К его кандидатуре могут вернуться зимой
"Зенит не готов выплатить требуемую сумму за защитника "Фенербахче" Аттилу Салаи.
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