"Общались ли мы после его ухода? Нет. Какие у нас сейчас отношения? Абсолютно хорошие рабочие отношения. У меня к нему нет никаких претензий. Наоборот — чувство благодарности за то, что он сделал для "Зенита". Хочу сказать ему большое спасибо!" - цитирует Семака Sport24.
Напомним, Артем Дзюба в мае этого года покинул "Зенит" в связи с истечением контракта с клубом. Сообщалось, что одной из причин ухода форварда стал конфликт с Семаком на фоне уменьшившегося игрового времени. Несмотря на это в своем последнем сезоне за сине-бело-голубых Дзюба провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
В августе Дзюба подписал годичное соглашение с "Адана Демирспор". Он уже дебютировал за новый клуб в матче против "Фенербахче" (2:4), отметившись в этой встрече своим первым голом за турецкую команду.
Семак рассказал, какие у него сейчас отношения с Дзюбой
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился подробностями его сегодняшних отношений с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"