"До этого уже про многих писали, что кто-то переходит в какую-то команду, и ничего не происходило. Я поиграл в Европе 10 лет: если им реально кто-то интересен, они прилетают в Россию и забирают его — всё! А сейчас идут обычные разговоры… Есть реальные вещи и виртуальные", — цитирует Юрана "РБ Спорт".
Днем ранее в СМИ появилась информация, что Захарян входит в сферу интересов "Челси". Агент 19-летнего хавбека Павел Андреев заявил, что переговоры сторон по его трансферу находятся в финальной стадии.
Захарян принял участие в пяти матчах "Динамо" в начавшемся сезоне Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним взятием ворот и двумя голевыми передачами.
Юран - о Захаряне в "Челси": обычные разговоры – есть реальные вещи и виртуальные
Экс-футболист сборной России Сергей Юран поделился мнением о возможности перехода полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ФК "Химки"