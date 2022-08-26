Как сообщает источник, защитник уругвайского "Насьоналя" из Монтевидео Николас Маришал в ближайшее время может пополнить состав московского "Динамо". клубы уже достигли полной договоренности о трансфере игрока. Потенциальная сумма сделки не раскрывается.
21-летний уругваец Николас Маришал является воспитанником "Насьоналя", за который он дебютировал на взрослом уровне в январе 2021 года. Начиная с того времени, защитник принял участие в 64 играх клуба. Результативными действиями не отметился, получил 13 жёлтых карточек и одну красную.
Источник: журналист TyC Sports Луис Мерло
Источник: "Динамо" согласовало с "Насьоналем" трансфер защитника Маришала
По информации источника, "Динамо" и "Насьональ" договорились о переходе Николаса Маришала.
Фото: Getty Images