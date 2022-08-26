– Хотел ли "Урал" Дзюбу? Мы обсуждаем то, что невозможно, исходя из финансового фактора. И мы играем в другой манере. Что мы вообще обсуждаем? Дзюба, как писали, уехал в Турцию за полтора миллиона евро в год. Я был бы счастлив, если бы Артем играл у нас. Но какой смысл обсуждать то, что невозможно, – приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
Игорь Шалимов покинул пост главного тренера "Урала" 8 августа 2022 года, по ходу нового сезона Российской премьер-лиги. В первых турах под его руководством екатеринбуржцы проиграли ЦСКА, "Оренбургу", "Краснодару" и "Спартаку". Для сравнения – предыдущий сезон "Урал" закончил на двенадцатом месте. Артём Дзюба перешёл в турецкий клуб "Адана Демирспор" 18 августа 2022 года. 33-летний нападающий заключил контракт по схеме 1+1. Дзюба отличился забитым мячом в первой же игре против "Фенербахче".
Шалимов: я был бы счастлив, если бы Дзюба играл в "Урале"
Бывший тренер "Урала" Игорь Шалимов высказался о потенциальном переходе Артёма Дзюбы в екатеринбургский клуб
Фото: ФК "Зенит"