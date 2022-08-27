По данным источника, за уругвайца боролись испанские "Эспаньол", "Мальорка" и "Жирона", а еще несколько итальянских и бельгийских клубов.
Напомним, ранее появилась информация, что "Динамо" достигло договоренности с уругвайским "Насьоналем" о переходе Николаса Маричала. Сообщалось, что сделка должна завершиться в ближайшее время.
Николас Маричал является воспитанником "Насьоналя". На его счету 64 матча за клуб, в которых он не отличался результативными действиями. В этом году центральному защитнику исполнился 21 год. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 млн евро. Контракт Маричала с "Насьоналем" рассчитан до конца 2023 года.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Динамо" выиграло борьбу за Маричала у "Эспаньола", "Мальорки" и "Жироны"
Стало известно, какие клубы претендовали на возможного новичка "Динамо" Николаса Маричала.
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