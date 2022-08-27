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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
2 - 2 2 2
ДинамоЗавершен
Факел
1 - 2 1 2
Спартак2 тайм
П1 225X 9П2 1.05
Ахмат
20:00
Крылья СоветовНе начат
П1 2.29X 3.55П2 3.1

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
3 - 1 3 1
КубаньЗавершен
Акрон
1 - 3 1 3
БалтикаЗавершен
СКА-Хабаровск
2 - 1 2 1
РодинаЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм
Волгарь
0 - 1 0 1
Нефтехимик2 тайм
П1 13X 3.8П2 1.32
Краснодар-2
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 2.6X 2.65П2 2.9
Алания
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
П1 2.1X 3.35П2 3.05

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Саутгемптон
0 - 1 0 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
ЭвертонЗавершен
Манчестер Сити
4 - 2 4 2
Кристал ПэласЗавершен
Брайтон
1 - 0 1 0
ЛидсЗавершен
Ливерпуль
9 - 0 9 0
БорнмутЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
Лестер СитиЗавершен
Арсенал
19:30
ФулхэмНе начат
П1 1.4X 5П2 6.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
0 - 1 0 1
Реал Сосьедад1 тайм
П1 18.5X 5.2П2 1.22
Райо Вальекано
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.08X 3.2П2 4
Альмерия
23:00
СевильяНе начат
П1 3.8X 3.45П2 2.06

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кремонезе
19:30
ТориноНе начат
П1 3.55X 3.35П2 2.08
Ювентус
19:30
РомаНе начат
П1 2.44X 3.1П2 3.05
Милан
21:45
БолоньяНе начат
П1 1.33X 5.6П2 9.2
Специя
21:45
СассуолоНе начат
П1 3.1X 3.55П2 2.29

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Шальке-04
1 - 6 1 6
УнионЗавершен
Хоффенхайм
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВольфсбургЗавершен
Майнц
0 - 3 0 3
БайерЗавершен
Герта
0 - 1 0 1
Боруссия ДЗавершен
Бавария
19:30
Боруссия МНе начат
П1 1.17X 8.2П2 12

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осер
1 - 0 1 0
Страсбур2 тайм
Ланс
22:00
РеннНе начат
П1 2.4X 3.5П2 2.95
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СМИ: "Динамо" выиграло борьбу за Маричала у "Эспаньола", "Мальорки" и "Жироны"

Стало известно, какие клубы претендовали на возможного новичка "Динамо" Николаса Маричала.
Фото: Getty Images
По данным источника, за уругвайца боролись испанские "Эспаньол", "Мальорка" и "Жирона", а еще несколько итальянских и бельгийских клубов.

Напомним, ранее появилась информация, что "Динамо" достигло договоренности с уругвайским "Насьоналем" о переходе Николаса Маричала. Сообщалось, что сделка должна завершиться в ближайшее время.

Николас Маричал является воспитанником "Насьоналя". На его счету 64 матча за клуб, в которых он не отличался результативными действиями. В этом году центральному защитнику исполнился 21 год. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 млн евро. Контракт Маричала с "Насьоналем" рассчитан до конца 2023 года.

Источник: "Чемпионат"


Динамо Российские трансферы
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