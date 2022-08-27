"Команда выглядит хорошо. Думаю, что "Спартак" составит конкуренцию "Зениту" в этом сезоне. Почему в первом тайме "Спартак" был неубедительным? Это эффект недонастроя на команду из нижней части таблицы", - цитирует функционера "СЭ".
"Спартак" одержал крупную победу над "Факелом" в седьмом туре Российской Премьер-лиги – 4:1. После первого тайма подопечные Гильермо Абаскаля уступали в один мяч. Победным для красно-белых стало взятие ворот в исполнении Даниила Денисова, также голы на свой счет записали Роман Зобнин, Квинси Промес и Мацей Рыбус.
Смородская – после победы "Спартака" над "Факелом": красно-белые составят конкуренцию "Зениту" в этом сезоне
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась впечатлениями от игры "Спартака" на старте нового сезона РПЛ и победы над "Факелом".
Фото: ФК "Локомотив"