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Федун - о победе над "Факелом: очень рад за команду. Вперед, "Спартак"

Бывший президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых над "Факелом" (4:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Очень раз за команду. Я доволен, что вырвали победу! Вперед, "Спартак", - приводит слова Федуна ТАСС.

"Спартак" разгромил "Факел" в 7-м туре РПЛ (4:1). Красно-белые с минимальным счетом уступали после гола Дашаева в первом тайме, но во втором сумели забить сразу четыре мяча. Отличился Зобнин, Денисов, Промес и Рыбус. При этом последние два мяча команда Гильермо Абаскаля забила уже в компенсированное ко второму тайму время.

После этой победы "Спартак" вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Обойти красно-белых может "Зенит", которому еще предстоит играть в рамках 7-го тура РПЛ против "Урала".


Спартак Федун
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