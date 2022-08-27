"Все верно, Николас хотел бы приехать выступать в Россию, "Динамо" ему интересно", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, ранее появилась информация, что "Динамо" достигло договоренности с уругвайским "Насьоналем" о переходе Николаса Маричала. Сообщалось, что сделка должна завершиться в ближайшее время.
Николас Маричал является воспитанником "Насьоналя". На его счету 64 матча за клуб, в которых он не отличался результативными действиями. В этом году центральному защитнику исполнился 21 год. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 млн евро. Контракт Маричала с "Насьоналем" рассчитан до конца 2023 года.
Агент Маричала подтвердил, что игрок может перейти в "Динамо"
Агент Себастьян Таборда, представляющий интересы защитника уругвайского "Насьоналя" Николаса Маричала, прокомментировал слухи о переходе его клиента в "Динамо".
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