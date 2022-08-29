– Не согласен, что для "Локомотива" всё уже потеряно в чемпионате. Мы сыграли только семь туров, впереди ещё много игр. Хорошо, что выиграли у "Оренбурга" с крупным счётом. Но особой радости не испытываем. Мы сделали, что были должны. После победы над "Оренбургом" эйфории у нас точно нет, нисколько, – приводит слова Тикнизяна "Чемпионат".
"Локомотив" и "Оренбург" встречались в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Игра проходила в Москве и закончилась победой хозяев со счётом 5:1. Хет-триком отметился Иван Игнатьев, по одному голу забили Гирано Керк и Антон Миранчук, у гостей забил Владимир Сычевой. Наир Тикнизян провёл на поле все 90 минут. По итогам семи туров "Локомотив" идёт на восьмом месте в турнирной таблице – у команды две победы подряд, два поражения и три ничейных результата.
Тикнизян: не согласен, что для "Локомотива" всё уже потеряно в чемпионате
Полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян сообщил об амбициях команды на сезон РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"